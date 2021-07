Sangiorgio Volley cerca allenatori per salvare una tradizione iniziata tanti anni fa

Sangiorgio Volley di Mercurago cerca nuovi allenatori. L'associazione sportiva è decisa a salvaguardare la sua esistenza immettendo forze fresche nella sua squadra.

Sangiorgio Volley punta al rilancio

"La Sangiorgio Volley deve continuare a esistere...". Sono queste le parole con le quali inizia il volantino pubblicato dai responsabili della squadra di minivolley dilettantistica di Mercurago per cercare nuovi allenatori. L'obiettivo infatti è quello di riuscire a sostituire e a integrare l'organico esistente, a partire dalla stagione 2021/2022. "Sei maggiorenne? - scrivono i dirigenti della società - Le tue passioni sono la pallavolo e i bambini? Ti piace dare allenando e ricevere condividendo? Allora siamo quello che cerchi".

L'appello della società

"Dal 2013 - scrivono dalla Sangiorgio Volley - abbiamo dato l’opportunità a così tanti bambini e alle loro famiglie di far parte di qualcosa di bello e importante che andava oltre alla semplice attività sportiva. Oggi ci troviamo davanti a un grande punto interrogativo, ma con una sola certezza tutti noi desideriamo che la SGV continui ad esistere e ad aiutare tanti bambini, tante famiglie a diventare più uniti, grandi e consapevoli. Così oggi siamo qui a chiedere a tutti voi aiuto per cercare nuovi allenatori che possano portare aventi questo progetto, sapendo che ci saranno sempre tante persone a tifare blu e giallo! Fatevi avanti... non abbiate paura, l’esperienza può solo regalare tante soddisfazioni!".

Altri dettagli

La società è legata all'oratorio di Mercurago, si chiede agli aspiranti allenatori una disponibilità da settembre a fine maggio e i bambini a cui ci si rivolge sono quelli della fascia d'eta dall'ultimo anno della scuola materna alla prima media. Gli allenamenti si svolgono a Mercurago il lunedì e il venerdì pomeriggio e durante l'anno vengono organizzati 4 o 5 tornei domenicali. La società non può pagare i suoi allenatori, ma rimborserà la visita medica e la formazione. Per informazioni si può chiamare il numero 334.7925424.