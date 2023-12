Sbloccato l’Iter per la riapertura della linea ferroviaria Arona-Santhià

L'annuncio del deputato Alberto Gusmeroli: "Venerdì sera ho ricevuto la lettera ufficiale dell’Amministratore delegato delle Ferrovie Dott.Luigi Ferraris che mi conferma il primo stanziamento di 5 milione di euro per la prima fase e la redazione dello studio di fattibilità".

Le parole di Gusmeroli

"Era la notizia che aspettavamo in tanti da quando oltre un anno fa organizzai la prima riunione in video call tra i vertici di Ferrovie, i Sindaci della tratta tra Arona e Santhia, l’associazione per la riapertura dell’Arona-Santhia e i due Assessori alla Regione Piemonte Assessore Marco Gabusi e Matteo Marnati, l’on eurodeputato Alessandro Panza, un grande lavoro di squadra anche con i vertici del Ministero dei Trasporti il ViceMinistro Edoardo Rixi e il Ministro Matteo Salvini.

Per tutto l’anno ho fatto riunioni quasi mensili con le ferrovie. E’ stata fatta una prima stima del costo di riattivazione del traffico passeggeri e poi anche del traffico merci, un primo grezzo business plan per vedere che la linea fosse interessante economicamente e ci fosse il ritorno dell’investimento per il trasporto passeggeri e merci.

Una linea che unisce Svizzera, Italia e Francia permettendo il collegamento diretto per Torino.

E’ un primo risultato importante per tutto il territorio, non solo quelli da Arona a Santhià. Un risultato che aprirà scenari di sviluppo turistico, commerciale e di minor trasporto su strada con futuri benefici di minor inquinamento".