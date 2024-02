Scadranno il 22 febbraio i termini per il Servizio civile universale: i posti tra Vco e Novara

Servizio civile universale, ecco i posti sul territorio tra il Vco e Novara: domande entro il 22 febbraio.

Per i giovani del territorio a disposizione il bando per il servizio civile universale. 7 posti nel Verbano, oltre 60 tra VCO e Novara. Scadenza il 22 febbraio. Per i giovani del territorio vi è il bando per il Servizio Civile Universale. Il servizio Civile prevede un impegno part-time di 25 ore settimanali che offre l’opportunità di vivere una prima esperienza ideale al di fuori dell’ambiente scolastico e di incontrare molte persone che potrebbero essere utili per aprire nuove prospettive. Inoltre, durante il servizio, i volontari riceveranno uno stipendio mensile di 507,30 euro. La nuova data di scadenza per la presentazione delle candidature è il 22 febbraio alle 14. Qui il link al sito ufficiale.

