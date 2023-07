Scambio Italia-Bulgaria con il progetto Erasmus adulti: Arona in prima fila

Proseguono i progetti “Erasmus adulti” che vedono scambi fra l’Italia e la Bulgaria, e Arona è sempre in prima fila.

La visita ad Arona

Un gruppo di 12 insegnanti di due scuole alberghiere della Bulgaria, con i loro presidi, sono in visita per un tour-progetto di cucina sostenibile, cioè con prodotti locali, di stagione, con recette tradizionale etc

Accolti ieri nel comune di Arona per i consueti saluti, dialoghi e scambio omaggi dall’assessore Marina Grassani, col sindaco Federico Monti e la collega assessora Monia Mazza.

“In Italia fino a venerdì, nella giornata di oggi visiteranno l’azienda Guffanti di Arona, un’eccellenza del territorio - spiega Grassani - Esprimo a Lucia Veleva, responsabile del progetto con il supporto organizzativo di Alessandra Bonisoli, la mia stima e il mio grazie per questa costante collaborazione di scambi culturali. Grazie anche ai fratelli Giovanni Guffanti Fiori e Davide, per l’accoglienza del gruppo in visita nella loro azienda. Con il nostro “benvenuti in Italia” giungano ai nostri ospiti Bulgari i migliori auguri affinché questa esperienza sia per loro interessante e proficua”.