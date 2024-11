Screening gratuito del diabete domenica 1 con il Lions Club Arona-Stresa

Domenica 1° Dicembre 2024, all’Istituto Marcelline di Arona, dalle ore 9 alle 12.

Screening gratuito

Il Lions Club Arona-Stresa, in collaborazione con l’Istituto Marcelline di Arona, , organizza domenica 1° dicembre una giornata di screening gratuito per la prevenzione del diabete nella sala dell’Istituto Marcelline, corso della Repubblica n° 2, dalle ore 9 alle ore 12.

La giornata nasce per sensibilizzare la cittadinanza su una patologia in forte crescita: dal 1985 ad oggi, la prevalenza del diabete nel mondo è aumentata di dieci volte, arrivando a circa 300 milioni di persone colpite. Le proiezioni indicano che questo numero potrebbe raggiungere i 400 milioni entro il 2030, complici l’invecchiamento della popolazione e la diffusione di stili di vita poco salutari. In Italia, circa il 7% della popolazione adulta è affetta da diabete e molti altri ne sono colpiti senza saperlo. È quindi cruciale identificare la malattia il prima possibile e agire per prevenirne le complicanze.

Medici e volontari del Lions Club saranno presenti per misurare il valore glicemico tramite una goccia di sangue prelevata da un dito e offrire consulenze su abitudini salutari e gestione del rischio. Il test è rapido, gratuito e non richiede prenotazione.

Si consiglia di presentarsi a digiuno.

Il Lions International

Ha dichiarato il proprio impegno per una campagna globale di prevenzione del diabete, un’iniziativa ambiziosa volta a richiamare l’attenzione pubblica su una patologia che, nella sua gravità, è spesso sottovalutata. Con lo screening gratuito del diabete, il Lions Club Arona - Stresa intende contribuire a questa missione, offrendo un’occasione concreta per una diagnosi precoce e un miglioramento della consapevolezza generale sulla gestione del rischio.