Scuola dell'infanzia di via Piave ad Arona: tra escursioni nei boschi e orti didattici

Intense settimane di attività per la scuola dell'infanzia di via Piave ad Arona.

Uscite e progetti

Mercoledì 15 le maestre hanno portato i bambini in gita nei boschi di San Carlo per raccogliere le castagne e per scoprire e osservare il bosco nel periodo autunnale: non prima di aver attentamente ascoltato qualche racconto su San Carlo ai piedi dell'imponente statua.

Durante tutto l' anno scolastico i bimbi faranno diverse uscite alla scoperta della loro città: biblioteca, lungolago, museo archeologico e alla Rocca di Arona.

Sono anche state pensate tante attività di outdoor education, grazie al bellissimo spazio esterno della scuola.

Ad ottobre i bambini si sono divertiti moltissimo alla caccia al tesoro delle zucche che sono state nascoste nell' ampio giardino. Con il progetto "mani nella terra" poi hanno pulito il terreno dalle erbacce e hanno piantato bulbi che fioriranno dopo la primavera e poi erbette e piantine di scarola.

Grazie a queste attività e a quelle che seguiranno i bambini potranno fare esperienza concreta con il mondo della natura utilizzando tutta la loro creatività.

Mercoledì 13 dicembre dalle 17.30 alle 18.30 si terrà l'open day aperto a tutti i genitori che vorranno informazioni sulla scuola.