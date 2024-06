Scuola dell'infanzia via Piave ad Arona: da settembre orario 7.45 - 16.30

Ultimo giorno oggi, venerdì 28 giugno 2024, anche per i bambini della scuola dell'infanzia di via Piave ad Arona.

Anno ricco ricco di attività

Un anno intenso chiuso, qualche giorno fa, con una festa in cui i bimbi grandi hanno salutato i più piccoli preparando un concerto con strumenti musicali mentre, le altre sezioni, hanno cantato delle canzoncine per concludere poi il pomeriggio con un momento di festa e condivisione con i genitori

Uno dei progetti più significativi svolto durante l'anno è stato quello con la biblioteca di Arona: i bambini sono andati nel locali di piazza San Graziano mentre la scuola ha ospitato le volontarie del programma <Nati per leggere>. "Un'occasione unica - fanno sapere le maestre - che nasce dalla consapevolezza che leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale con effetti significativi per tutta la vita adulta".

Nuovo orario

Ma l'anno scolastico si chiude con una grande novità. Le insegnanti della scuola dell'infanzia di via Piave, per venire incontro alle esigenze lavorative dei genitori, a partire da settembre anticiperanno l'entrata a scuola alle 7.45 (anziché le 8) e l'uscita sarà posticipata alle 16.30 (invece che alle 16).

Durante la campagna elettorale i tre candidati avevano promesso che tutte le scuola avrebbero avuto il post e il pre scuola. Ci si augura che anche quella di via Piave possa usufruire presto di questo servizio.