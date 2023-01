Scuole: gli interventi sugli edifici del Novarese

Sono numerosi gli interventi che il Servizio Edilizia scolastica della Provincia di Novara ha avviato in quest'ultimo mese in alcuni Istituti di propria competenza.

Scuole: tutti gli interventi realizzati

A illustrare nel dettaglio le opere ad oggi completate o in fase di completamento è il consigliere delegato Andrea Crivelli:

Innanzitutto abbiamo proceduto nelle scuole di Novara con la manutenzione per circa 40.000 euro degli impianti elettrici dell'Iti Omar, con un intervento sull'illuminazione di emergenza e per una perdita sulle tubazioni della stazione di pompaggio, del liceo scientifico Antonelli, con installazioni collari Rei alle tubazioni di scarico che attraversano la soletta, del liceo classico e linguistico Carlo Alberto, con un intervento sull'illuminazione di emergenza, del liceo artistico Casorati, con la sistemazione di alcuni uffici, e dell’Ite Mossotti con un intervento sull'illuminazione di emergenza, la palestra piccola del complesso di Vignale, con la sostituzione dei corpi lampada esausti, e quindi al Cavallini di Lesa, intervenendo sull’illuminazione led della palestra, attualmente non più funzionante.

Il consigliere delegato inoltre fa sapere che sono stati affidati, per circa 100.000 euro, i lavori per la realizzazione di controsoffitti strutturali all’Itt Fauser di Novara, "un ulteriore nostro impegno a favore di questa scuola per una nuova opera che si aggiunge a quella della copertura e alla nuova suddivisione di spazi interna a ulteriore dimostrazione dell’attenzione nei confronti dell’Istituto".

E ancora, circa 70.000 euro per il rifacimento di tutte le coperture piane della sede di Vignale dell'Ips Ravizza.

Durante i primi giorni di gennaio, prima della ripresa dell’attività didattica dopo le vacanze natalizie, è stato ultimato anche l’intervento al Convitto Carlo Alberto di Novara, dove sono stati eseguiti lavori che hanno riguardato il sottotetto dell'edificio: si è preceduto con la pulizia e la sanificazione, posando un secondo assito in mdf sul pavimento, opera per la quale l’Ente ha stanziato oltre 100.000 euro.

Il Servizio Edilizia scolastica ha da poco concluso anche alcune opere di pronto intervento e di manutenzione che riguardano il complesso scolastico di via Moro a Borgomanero: "Nelle scorse settimane - conclude il consigliere -abbiamo infatti realizzato lavori di impermeabilizzazione di una porzione della copertura piana dell'edificio, posando una guaina bituminosa (con un intervento pari a complessivi 18.000 euro), che ci ha consentito di risolvere i problemi di infiltrazione nelle aule che erano stati oggetto di segnalazione. Anche questi lavori sono a oggi conclusi e le aule regolarmente fruibili".