Secondo weekend di Ztl sul lungolago ad Arona

Dallo scorso venerdì 28 aprile è tornata attiva la Ztl <estiva> ad Arona. Si tratta di quella sul lungolago a partire dal varco di via Poli verso il Giardino.

Le modalità di accesso

Come da verbale di deliberazione n° 53 della giunta comunale del 26 aprile 2023, il varco elettronico Ztl di via Poli sarà attivo dal 28 aprile al 2 ottobre con i seguenti orari:

dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 6 del mattino successivo; dal venerdì alle 18 alle 6 del lunedì successivo; i giorni festivi infrasettimanali dalle 6 ad orario di inizio Ztl serale. Sabato e domenica la circolazione dei veicoli destinati al carico e scarico delle merci è consentita dalle 6 alle 11

È definito in 10 km/h il limite massimo di velocità nell’area interessata.