Senso unico alternato tra Arona e Meina per lavori

Le lavorazioni in capo ad Anas interesseranno i comuni di Varzo, Arona e Meina

Lavori la prossima settimana

Anas ha programmato il rifacimento della pavimentazione sulla statale 33 “del Sempione” per un tratto di 8 chilometri e 500 metri all’altezza di Varzo (VCO). Gli interventi interesseranno la statale in tratti saltuari tra il km 132,700 e il km 141,200.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, a partire da domani, giovedì 20 ottobre e fino a venerdì 4 novembre sarà in vigore il senso unico alternato. Potranno inoltre essere istituite brevi chiusure al transito delle rampe di svincolo intercluse lungo il tratto, con gestione in loco del percorso alternativo. La limitazione sarà sospesa durante i giorni festivi.

Inoltre, a partire da venerdì 21 ottobre e fino a venerdì 4 novembre Anas eseguirà il rifacimento della pavimentazione lungo la statale 33 nell’ambito dei territori comunali di Arona e Meina (NO), in tratti saltuari tra il km 66,170 e il km 68,250.

Anche in questo caso sarà attivo il senso unico alternato, festivi esclusi.