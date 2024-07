Serate di ballo a Dagnente: successo o flop?

Il gruppo di minoranza Impronta Civica contesta l'organizzazione delle serate danzanti in frazione che si sono accavallate con "Arona in rosa" per le vie del centro portando, dal loro punto di vista, pochissime persone in quel di Dagnente.

L'intervento di Impronta Civica

"Chiunque abiti ad Arona, Dagnente e dintorni non può negare le straordinarie capacità organizzative e gestionali della Pro Loco Felice Cavallotti - spiegano da Impronta Civica - Dalle immancabili feste di ferragosto, la fagiolata di fine luglio, al falò della Vigilia senza dimenticare le feste più recenti dedicate ai più piccoli come Halloween e l’incontro con Babbo Natale. Quello che è mancato sia giovedì che domenica è stata proprio la loro impronta nell’organizzazione delle serate danzanti, sicuramente eventi ben accetti e graditi. Quelle che potevano essere davvero belle opportunità per la comunità, anche da un punto di vista economico, sono state perse. La serata che doveva “aprire le danze” con il liscio, come quella all'insegna del "Latinoamericano", aprono invece a una riflessione e un invito. Non bisogna fare per forza, ma fare bene. Non bisogna fare di fretta, ma fare il bello".

L'accavallamento e il trenino vuoto: "Lo scorso weekend in città c’era già “Arona in rosa”. Peccato accavallare proposte e disperdere energie e risorse anche economiche, anche quando queste arrivano dalla generosità degli sponsor. La impeccabile cucina sostituita da un piccolo food truck, il trenino messo a disposizione gratuitamente che viaggiava vuoto, sono elementi che ci devono far pensare. Ribadendo la nostra totale disponibilità, stimoliamo l'amministrazione ad un maggiore coinvolgimento e coordinamento delle realtà del territorio. Conosciamo bene la fatica di un lavoro a più mani e più teste che però porta sempre a risultati più convolgenti e duraturi, e crediamo sia proprio questo il compito dell'amministrazione. Alle volte basterebbe così poco per rendere davvero protagonisti i nostri cittadini".

Le risposta del vice sindaco

Una risposta indiretta e arrivata invece dal vice sindaco Marina Grassani presente, con altri amministratori, alle serate a Dagnente. "Nonostante l’incertezza del tempo, altre proposte in città e una serata, la domenica, che spesso ci porta al riposo per la ripresa dell’indomani, e nonostante un’iniziativa nuova lanciata per la prima volta, ma che avrà un prosieguo negli anni a venire, c’è stata partecipazione, aggregazione e divertimento. Ringrazio la Pro Loco Dagnente Felice Cavallotti che ci ha ospitati collaborando nella logistica, Licia Diana Bianchi che ha collaborato alla promozione, Desiree Milan per le incombenze burocratiche e l‘abbellimento floreale, Gio Manuzzi direttore artistico volontario. Auspichiamo che prossimamente, grazie al tempo organizzativo che quest’anno è mancato, la Felice Cavallotti riesca a garantire il servizio bar e magari ristorazione che è notoriamente eccelso e fortemente apprezzato, un valore aggiunto alle serate.

Ringrazio il sig Lino, titolare del food truck per aver sopperito all’impossibilità dell’apertura del bar, garantendo cibo e bevande e che, soprattutto nella serata di domenica, ci ha consentito di gustare un ottimo fritto di pesce. Presente anche la Gelateria Artigianale Pinocchio di Massino Visconti, che ha deliziato il nostro dopo cena con un ottimo gelato. Ringrazio la maestra Manuela Giuliani della scuola di latino di Verbania, il DJ Cesare che hanno intrattenuto i presenti garantendo animazione e divertimento, DJ Giovanni per la sua presenza. Una comunità ha bisogno di sano divertimento e piacevole aggregazione. Per tutto ciò l’amministrazione comunale proseguirà, anche negli anni a venire, a contemplare fra gli eventi estivi ludici, le serate di ballo proposte a Dagnente, una splendida frazione della città, ove insiste un bellissimo sito ideale. Il prossimo appuntamento con la frazione di Dagnente è per la serata di sabato 27 luglio per la “Fagiolata” organizzata dalla Pro Loco di Dagnente, Felice Cavallotti".