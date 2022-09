Servizio barca sospeso oggi tra Castelletto e Sesto, ecco gli orari di domani

Servizio barca gratuito sospeso quest'oggi, sabato 10 settembre, tra le sponde di Castelletto Ticino e Sesto Calende. Ecco gli orari che saranno adottati domani, domenica 11 settembre.

Servizio barca sospeso oggi tra Castelletto e Sesto Calende

La chiusura per lavori del ponte di ferro tra Sesto Calende e Castelletto Ticino sta causando parecchi disagi agli abitanti delle due sponde del Ticino, Ma il servizio barca gratuito che è entrato in funzione nelle scorse settimane su iniziativa del Comune di Castelletto aveva contribuito a ridurre di molto i problemi. Oggi, sabato 10 settembre il servizio sarà sospeso a causa del Palio Sestese organizzato sul fiume in occasione della festa sulla sponda lombarda. Nell'ambito della manifestazione saranno organizzati anche dei voli di alcuni idrovolanti sul fiume.

Ecco gli orari che saranno in vigore domani

Cambiano per l'occasione anche gli orari dei viaggi tra le due sponde del Ticino in previsione per domenica 11 settembre. La barca utilizzata per il servizio farà la spola tra Castelletto e Sesto Calende nella fascia oraria dalle 8.30 alle 10, dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19 alle 20.30. I punti di approdo e di partenza restano sempre il pontile al porto di Castelletto e l'obelisco sul lungolago di Sesto Calende.