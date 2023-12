Settimana speciale per i bimbi della scuola dell'Infanzia di via Piave ad Arona

I bambini dell'asilo aronese hanno accolto Babbo Natale e fatto una grande festa assieme ai genitori.

Scuola dell'infanzia di via Piave

Reading, gite, visite "a sorpresa" e una grande festa di Natale per i bambini della scuola dell'infanzia di via Piave. Venerdì 15 le volontarie della biblioteca di Arona del progetto Nati per Leggere hanno raccontato a un'attenta platea di piccoli alcune favole natalizie.

Lunedì invece l'attesissima visita nel centro città, con bimbi e maestre, tra presepi e luminarie con gli immancabili scatti accanto al babbo natale della Pro Loco in piazza del Popolo.

Martedì 19 invece l'incontro con Babbo Natale "in persona" che ha dispensato cioccolatini per tutti.

Infine, mercoledì 20, poesie, canti natalizi, balli scatenati e uno scambio di auguri con i genitori.