Sindaco di Varallo Pombia: "Occhio a cosa buttate nella plastica"

Sindaco di Varallo Pombia si rivolge ai suoi concittadini su Facebook e chiede maggiore attenzione nel conferimento della plastica per la raccolta differenziata.

Il post del sindaco di Varallo Pombia

Il sindaco di Varallo Pombia Joshua Carlomagno si è rivolto ai suoi concittadini sfruttando i canali social del Comune per chiedere maggiore attenzione nel conferimento dei rifiuti in plastica per la raccolta differenziata. "Il gestore del servizio - scrive Carlomagno - ha avvisato i Sindaci del territorio che, a causa di molteplici difformità che si riscontrano nella raccolta della plastica, è necessario sensibilizzare maggiormente la popolazione ad una sua corretta separazione e conferimento. Situazione che, se dovesse aggravarsi, potrebbe avere importanti ripercussioni sulla gestione del servizio in futuro".

L'appello del primo cittadino

"Mi appello al comune senso civico di tutti i varalpombiesi - ha aggiunto il primo cittadino Carlomagno - per una quanto più scrupolosa ed attenta differenziazione, seguendo le indicazioni del volantino allegato e che verrà pubblicato e diffuso in modo quanto più capillare possibile.



Il volantino diffuso da Medio Novarese Ambiente

Il sindaco ha diffuso anche su Facebook la grafica del volantino distribuito da Medio Novarese Ambiente. Nelle indicazioni del consorzio ci sono tutte le informazioni necessarie per non commettere errori. Ecco la grafica scelta da Medio Novarese Ambiente.