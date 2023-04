Sindaco Varallo Pombia: "Invito all'utilizzo oculato dell'acqua"

Novità sui prossimi progetti sul territorio, un punto sul tema siccità.

L'appello del sindaco di Varallo Pombia

Il sindaco di Varallo Pombia ha lanciato un video-appello sulla tematica della siccità:

"In territori vicini a noi c'è effettivamente un abbassamento importante della falda dovuto alla scarsità di precipitazioni. Non è il caso di Varallo Pombia ma invito tutti all'utilizzo oculato di un bene così prezioso come l'acqua ma ormai scarso".

Carlomagno ha poi parlato di un importante progetto legato alla Statale 336 che attraversa il comune:

"Per quanto riguarda la Statale 336 nel dup della provincia di Novara c'è un riferimento al nostro tratto. Parliamo del problema annoso dello spostamento della 336 all'esterno del centro abitato. Nell'ultimo anno abbiamo parlato con Provincia, Anas e Regione. Questo è primo passo: la provincia si è impegnata a cercare fondi per progettare questa importante opera e finanziarla. E' un argomento a cui teniamo e che porteremo avanti finché verrà realizzata l'opera".