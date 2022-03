Sono 28 i nuovi portalettere assunti a inizio marzo nella provincia di Novara

L'annuncio

A partire dai primi di marzo sono entrati in servizio nei centri di recapito della provincia di Novara 28 portalettere, in forza ai centri di distribuzione di Novara, Pombia ed Arona. La selezione dei neo-assunti è avvenuta tra il personale che ha già lavorato in passato come portalettere o addetto allo smistamento con uno o più contratti a tempo determinato e per una durata complessiva di almeno 6 mesi.