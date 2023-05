Spiaggia di Cicognola assegnata a un gestore privato

Spiaggia di Cicognola a Castelletto: il Comune ha assegnato la gestione dell'area e la sua manutenzione a un gestore privato.

Un appalto che durerà sei anni

E’ arrivata la scorsa settimana l’ufficialità dell’assegnazione della concessione della spiaggia pubblica di Cicognola per i prossimi 6 anni. Per il Comune si tratta di una gradita novità, visto che da anni ormai mancava un gestore fisso dello spazio.

La soddisfazione del sindaco Stilo

"Abbiamo promosso un bando pubblico - dice il sindaco Massimo Stilo - a cui hanno partecipato due imprese. Conosciamo il titolare dell’azienda che ha vinto e siamo molto soddisfatti dell’esito della gara. Come Comune siamo vicini a chi ha deciso di investire sul nostro territorio, prendendosi l’impegno di tenere pulita e in buone condizioni un’area importante per tutta la comunità". L’accordo previsto nel bando di gara prevede che i gestori si occupino della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area parcheggio e della spiaggia comunale (dove attualmente è cresciuta l’erba). L’area, di proprietà del demanio, sarà suddivisa in due parti. "Una porzione di spiaggia resterà a tutti gli effetti pubblica e libera - dice il primo cittadino - e secondo le prescrizioni contenute nel bando di gara dovrà essere accessibile a tutti senza alcuna forma di pagamento e senza la possibilità per il gestore di posizionarvi ombrelloni e sdraio. L’altra porzione di spiaggia sarà invece gestita in tutto e per tutto dall’assegnatario della concessione, che vi affitterà le piazzole e vi posizionerà anche un piccolo bar. Una parte della spiaggia libera sarà poi abilitata all’accesso anche da parte degli animali da compagnia, ma su questo punto sarà necessario definire alcuni dettagli".

I termini dell'accordo e la gestione del parcheggio

Grazie a questo accordo l’Amministrazione riesce soprattutto a garantirsi la custodia del parcheggio posto accanto alla spiaggia, per il quale in passato era stata chiesta una mano nella gestione anche alla Pro loco. "Il bando prevede che per la concessione i gestori paghino un canone di circa 2.000 euro annui - dice il sindaco - e che si prendano cura della manutenzione e della gestione della sicurezza nell’area. Le aree di sosta saranno a pagamento, ma come negli anni passati sarà garantita una tariffa ridotta per i residenti di Castelletto. Il vincitore della gara ha intenzione di partire già con l’inizio di questa stagione turistica e questo ci sembra un ottimo risultato".