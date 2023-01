Stanziato un milione e 300 mila euro per il Fermi di Arona

La Provincia annuncia un maxi stanziamento per l'istituto Fermi di Arona. Previsti importanti lavori per la biblioteca e l'aula magna.

Oltre un milione per il Fermi

La promessa è stata mantenuta. Come anticipato nei mesi scorsi infatti, la Provincia ha rispettato la parola data per quanto riguarda i lavori da effettuare all’istituto superiore Fermi. In un’intervista rilasciata a metà ottobre, il consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica, Andrea Crivelli, aveva infatti promesso che avrebbe proceduto all’affidamento degli importanti lavori di cui il Fermi necessita entro la fine del 2022. E in piena “zona Cesarini”, lo scorso 31 dicembre, sono arrivati l’assegnazione dei lavori e lo stanziamento dei fondi da parte dell’Amministrazione provinciale.

La soddisfazione di Crivelli

L’annuncio dell’avvenuta messa a disposizione dei fondi è dello scorso martedì 10 gennaio. "Si tratta – ha scritto il consigliere delegato Andrea Crivelli - di interventi e di investimenti importanti e di peso nella programmazione da parte del Servizio, che vedono, tra l’altro, l’Ente intervenire direttamente con fondi propri. Oltre al primo lotto di lavori antincendio, per il quale come ampiamente anticipato negli scorsi mesi sarebbero state espletate le procedure di gara entro il 31 dicembre, è già stata infatti bandita la gara anche del secondo lotto di lavorazioni di adeguamenti antincendio, per un impegno complessivo di oltre 1.300.000 euro". Crivelli e la consigliera provinciale Monia Mazza (in carica anche come assessora ad Arona) esultano per un risultato che considerano “un significativo anticipo delle tempistiche preventivate, a ennesima dimostrazione dell’attenzione che l’Ente riserva all’Istituto superiore di Arona”.

Il dettaglio dei lavori

"E’ un risultato estremamente importante – osserva Crivelli - questi lavori permetteranno infatti di ottenere anche per l'edificio che ospita l'Istituto di Arona il Cpi (Certificato di prevenzione incendi, ndr), proseguendo in quell'attività centrale per il Servizio edilizia quale rappresentata, in questi ultimi anni, dal progressivo completamento dell'antincendio delle nostre Scuole secondarie di secondo grado. Abbiamo inoltre approvato il progetto per la sistemazione dell’aula magna e della biblioteca dell’Istituto e della relativa copertura, intervenendo con lavori propedeutici alla cantierizzazione dell’opera. L’intervento prevederà una suddivisione degli spazi interni differente in modo da garantire le superfici aeroilluminanti dei locali anche rimuovendo gli shed e sostituendo la copertura piana in guaina con una in lamiera che allontani l’acqua il più possibile dall’edificio".