Stasera a Dormelletto si riunisce il Consiglio comunale

E' convocato per le 19 di questa sera, martedì 21 dicembre, l'ultimo Consiglio comunale per l'anno 2022 a Dormelletto. All'ordine del giorno non saranno molti gli argomenti in discussione per la seduta. Si inizierà con la revisione periodica delle partecipazioni possedute dal comune alla data del 31 dicembre 2021. Al secondo punto dell'ordine del giorno è prevista una variazione al bilancio di previsione per il periodo 2022/2024, con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione accantonato. L'ultimo argomento sul quale i consiglieri saranno chiamati a esprimersi sarà l'approvazione del regolamento per la gestione del canile comunale.