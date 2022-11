Stasera ad Arona un evento dedicato alla lotta contro le mafie

Stasera, mercoledì 30 novembre, è in programma ad Arona una serata con Don Giacomo Panizza, sul tema della lotta alle mafie.

Stasera un incontro con don Panizza

E' in programma per stasera, mercoledì 30 novembre, l'incontro con don Giacomo Panizza sul tema della lotta alle mafie e alla criminalità organizzata. Nel corso della serata, a partire dalle 21.30 nella sala polivalente San Carlo, il sacerdote affronterà il tema "Il coraggio della lotta alle mafie per l'inclusione sociale". L'evento è organizzato da Confartigianato in collaborazione con la Comunità Progetto Sud e La Voce del Nuovo Millennio. Domani, il 1° dicembre, si terrà un analogo incontro riservato ai ragazzi del Fermi.

Un sacerdote diventato un simbolo

Don Giacomo Panizza è un sacerdote diventato con il tempo un importante simbolo della lotta alla criminalità organizzata. E' il fondatore di Progetto Sud di Lamezia Terme la cui sede è stata sequestrata alla 'ndrangheta e si trova in un condominio ancora controllato dalla famiglia che ha subito il sequestro. Ha scritto con Goffredo Fofi "Qui ho conosciuto purgatorio, inferno e paradiso".

Con don Dario Ciani, don Andrea Gallo e don Gino Rigoldi ha pubblicato nel 2011, per Einaudi Stile Libero, Dov'è Dio. Il Vangelo quotidiano secondo quattro preti di strada, curato da Pierfilippo Pozzi.