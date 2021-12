Stasera consiglio comunale e borse di studio a Pombia

Manifestazione

Un momento particolare per la cittadinanza, che potrà partecipare allo scambio degli auguri in municipio

Stasera, mercoledì 22 dicembre, si terrà una seduta del consiglio comunale di Pombia, seguita dalla tradizionale cerimonia della consegna delle borse di studio del Comune.

Si riunisce il Consiglio

E' prevista per stasera, mercoledì 22 dicembre, la riunione del consiglio comunale di Pombia. L'assemblea cittadina tornerà a radunarsi a partire dalle 20. L'ordine del giorno prevede numerosi punti: al di là dei passaggi "obbligati" rappresentati dalla definizione delle aliquote Imu e delle discussioni legate all'approvazione del bilancio di previsione, si parlerà anche dell'accordo stragiudiziale con la società agricola San Giorgio e delle osservazioni inviate al Ministero riguardo al Masterplan 2035 di Malpensa.

Seguirà la consegna delle borse di studio

Al termine della seduta, alle 21, prima dello scambio degli auguri con la cittadinanza, si terrà la cerimonia di consegna delle borse di studio. Saranno ben sei i riconoscimenti conferiti ad altrettanti studenti pombiesi, quattro per i ragazzi delle superiori, uno per un diplomato e uno per una giovane laureata.