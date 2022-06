Stasera festa della musica ad Arona in piazza San Graziano

Stasera avrà luogo la festa della musica ad Arona. Appuntamento dalle 21 in piazza San Graziano.

Stasera la San Giorgio music band organizza una festa

E' tutto pronto per la festa della musica, organizzata per questa sera, martedì 21 giugno, in piazza San Graziano. Dietro le quinte della manifestazione ci sono i musicisti della San Giorgio music band, che condivideranno il palco con i musicisti della Young Band del Corpo Musicale di Baveno. I due gruppi musicali, uniti dalla bacchetta del maestro Christoph Monferini e dal comune intento di divulgazione musicale soprattutto fra i giovani, proporranno un programma musicale accattivante e moderno attraverso cui la musica sarà protagonista di un forte messaggio di speranza, unione, condivisione e soprattutto di pace.

L'appuntamento per tutti gli appassionati è questa sera, martedì 21 giugno, alle 21, in piazza. In caso di pioggia il concerto si terrà invece all'interno del salone Cà nostra, ai Tre Ponti. L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Arona.