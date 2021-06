Statale tra Arona e Meina: lavori ripresi, il cantiere terminerà entro novembre

Anas ha consegnato lunedì 31 maggio all’impresa esecutrice la seconda fase dei lavori di ripristino della statale “del Sempione” ad Arona, in provincia di Novara.

Ripresa dei lavori

"Registrato a fine settembre 2020 il cedimento del muro di sostegno lato lago che ha causato l’avvallamento della corsia per Meina all’altezza del km 65,300, - fanno sapere da Anas - è stato tempestivamente eseguito un primo intervento di consolidamento della piattaforma stradale – tramite paratia di micropali – che ha consentito di riaprire al traffico la statale a dicembre con circolazione regolata a senso unico alternato".

Seconda fase

La seconda fase di intervento, avviata lunedì, prevede l’esecuzione di una serie di ulteriori lavorazioni finalizzate a riaprire al transito la carreggiata in entrambe le direzioni senza limitazioni tramite la demolizione della parte di muro che ha riportato il cedimento, per una lunghezza di circa 100 metri, e l’applicazione di tiranti sulla paratia di micropali precedentemente realizzata per consentire l’apertura a senso alternato.

Una volta raggiunta con le demolizioni la base del muro, saranno realizzate le nuove fondazioni e si procederà con la ricostruzione dell’opera tramite moduli cellulari. Ricostruita l’infrastruttura, sarà realizzato lo sbalzo per l’alloggiamento della pista ciclopedonale e la superficie esterna sarà ricoperta con pietre appositamente scelte per mantenere l’impatto estetico del muro originale. E' stata infine sviluppata e ricompresa nel progetto di intervento la costruzione di una pista ciclopedonale a sbalzo lato lago.