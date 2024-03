"Stazioni di territorio": tra le 15 in Italia c'è anche quella di Arona

Verranno ristrutturati tutti gli spazi ora in stato di abbandono. L'annuncio dell'onorevole Alberto Gusmeroli.

Stazioni di territorio: Arona c'è

"La stazione di Arona tornerà a vivere e diventerà cuore pulsante della città". Con queste parole Alberto Gusmeroli ha annunciato che quella di Arona rientra tra le 15 stazioni italiane (l'unica in Piemonte) scelte per il progetto "Stazioni di territorio".

Cosa significa?

"Con la spesa a carico di Rfi, verranno recuperati gli spazi ora in disuso all'interno e attorno alla stazione ferroviaria - spiega Gusmeroli - Solo nella parte dell'ex dopolavoro ferroviario verranno sistemati ben 600mq di spazi che saranno destinati alle associazioni aronesi. Così come tre appartamenti che si trovano all'interno dell'edificio nei piani alti. La stazione così tornerà a vivere h24 senza la necessità di presidi di polizia in quanto verrà percepita come luogo sicuro e da vivere".

Sono già partite le 15 lettere che avvisano gli altrettanti sindaci (per Arona il commissario) del progetto e a breve sarà organizzata una conferenza stampa per illustrarne i dettagli.