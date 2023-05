Strade chiuse e percorsi alternativi per il passaggio del Giro d'Italia nell'alta Provincia di Novara: ecco quali sono i Comuni maggiormente interessati.

Strade chiuse per il Giro d'Italia: ecco quali sono i Comuni interessati

In vista della quattordicesima tappa Sierre Valais - Cassano Magnago della centoseiesima edizione del Giro d'Italia che interesserà anche il territorio novarese e, in particolare, il Comune di Lesa (viale Vittorio Veneto e via Sempione), il Comune di Meina, il Comune di Arona (via Sempione, viale Berrini, corso della Liberazione, via Matteotti, corso della Repubblica, largo Duca d’Aosta, viale Baracca, rotatoria di via Milano), il Comune di Dormelletto (serie di rotatorie e corso Cavour) e il Comune di Castelletto Ticino (serie di rotatorie, via Sempione e ponte sul Ticino), lungo la Strada statale n. 33 del Sempione, la Prefettura di Novara ha disposto un'ordinanza che prevede la sospensione temporanea della circolazione dalle 12.45 fino al termine della competizione, per tutto il percorso nel territorio della provincia di Novara.

Traffico dirottato in Autostrada

Viene inoltre disposto che, a partire dalle 12.45 e fino al termine della competizione, valgano le ulteriori prescrizioni indicate dalla Questura di Novara, che ha stabilito che il traffico proveniente da Novara in direzione di Castelletto sulla Strada statale n. 32 venga dirottato o sul casello della A8, oppure verso Comignago-Glisente oppure verso Gattico-Maggiora. Si consigliano pertanto percorsi alternativi. Tutte le informazioni sulla gara sono reperibili sul sito del Giro.