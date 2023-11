"Studenti sportivi... studenti vincenti": soddisfazioni a Roma per l'Unvs di Arona

Nella splendida cornice del Salone d'Onore del Coni al Foro Italico a Roma ha avuto luogo la premiazione del concorso "Con UNVS Studenti Sportivi … Studenti Vincenti" giunto alla sua 9ª edizione.

"Con UNVS Studenti Sportivi… Studenti Vincenti"

A darne notizia è l'aronese Antonio Muscarà, membro del direttivo nazionale dell’Unione veterani dello sport:

"Anche questa volta i ragazzi figli di Soci premiati per i meriti sportivi e quelli scolastici (usciti dalla selezione delle candidature in base ai risultati a scuola e quelli agonistici) non hanno mancato l'appuntamento giungendo da tutta Italia. La sezione UNVS di Arona ha fatto la parte del leone: sono state presentate 5 candidature e tutte sono risultate vincitrici del premio".

I premiati

Foto 1 di 5 Aurora Grassini fra Malagò e Muscarà Foto 2 di 5 Rubina Silvestri fra Bardelli e Muscarà Foto 3 di 5 Pietro Matli Fra Malagò e Muscaròà Foto 4 di 5 Emma Zaninetti fra Francesca Bardelli e Nino Muscarà Foto 5 di 5 Grabriele Matli fra Bardelli e Muscarà

In particolare per le scuole medie sono stati premiati: Aurora Grossini campionessa di ginnastica acrobatica e maglia azzurra nel 2023 e Pietro Matli, campione di sci di fondo.

Per le scuole superiori sono stati premiati: Emma Zaninetti campionessa di ginnastica acrobatica e maglia azzurra, Gabriele Matli delle Fiamme Gialle e campione di sci di fondo, Rubina Silvestri, kick boxing, già premiata lo scorso anno col premio sport scuola dalla sezione aronese UNVS.

L'evento è stato valorizzato dalla presenza del padrone di casa, il presidente del CONI Giovanni Malagò che ha avuto parole di apprezzamento per UNVS e per la bella iniziativa che getta idealmente un ponte con le nuove generazioni. Hanno presenziato alla manifestazione, dividendo con il nostro presidente Francesca Bardelli il palco, il vice presidente Vicario Mimmo Postorino, il vice presidente per il Centro Pierluigi Ficini ed il vice presidente per Nord Nino Muscarà, ricevendo molti applausi. La premiazione è stata condotta dal Segretario Generale Prando Prandi.