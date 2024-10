Successo per la Caccia i Tesori delle Bandiere Arancioni ad Arona

La scorsa domenica, Arona è diventata un terreno di gioco per la Caccia ai Tesori delle Bandiere Arancioni.

La caccia

In collaborazione con il Touring Club Italiano ben 18 squadre si sono sfidate tra le strade del nostro meraviglioso centro storico, risolvendo indovinelli e scoprendo angoli nascosti della città.

"È stato un piacere contribuire a questo evento - commenta l'assessore al turismo Alessandra Marchesi - ideando gli enigmi che hanno guidato i partecipanti in un viaggio tra storia, arte e curiosità spesso dimenticate. Ogni passo, una nuova scoperta, ogni risposta, un pezzo di Arona svelato con occhi nuovi.

Un ringraziamento speciale va a Sabina e Martina dell' Ufficio turistico per l'impeccabile organizzazione e agli allievi dell' Istituto Marcelline Arona che hanno prestato assistenza trasformando questa giornata in un’esperienza indimenticabile".