Successo per la Giornata Ecologica "Mantieni Arona pulita"

Tanti i cittadini che si sono ritrovati in piazzale Aldo Moro per poi dividersi nelle varie zone cittadine da ripulire.

"Mantieni Arona pulita"

Si è svolta sabato 29 aprile 2023 la Giornata Ecologica "Mantieni Arona Pulita". Grandi e piccoli, cittadini comuni, amministratori e associazioni, sacchetti e guanti alla mano, si sono adoperati per ripulire la città dai rifiuti.

L'assessore Marina Grassani ha ringraziato tutti i partecipanti: "Grazie ai rappresentanti dell’istituto Fermi che hanno avuto un’azione propulsiva manifestando il loro desiderio di organizzare qualcosa per l’ambiente, e fattiva partecipando a fianco di Legambiente.

Grazie a AIB, Alpini Arona, Le Aquile, FAI, associazione Acquaviva Sport, Legambiente e ai piccoli dell'Accademia Arona di Judo: è a loro, giovani generazioni, che è rivolta in particolare l’iniziativa per sensibilizzare la cura dell’ambiente e della raccolta differenziata".

Tutti i dettagli e le foto sul Giornale di Arona in edicola da venerdì 5 maggio.