Successo per la prima serata di Arona On Stage: oggi si replica

Si chiude con un grande successo di pubblico e un entusiasmo contagioso la prima serata

del grande evento "ARONA INSIEME ON STAGE".

L’evento

Dalle 16.30 e fino a mezzanotte di ieri, piazzale Aldo Moro è stato animato dalle esibizioni

di tanti artisti emergenti, scuole di danza, di ballo, di canto e di musica che si sono

susseguiti sul grande palco allestito per l’occasione. Dopo il saluto di benvenuto da parte

dell’amministrazione comunale e dal Presidente della Croce Rossa Davide Zanchi, la

kermesse ha preso il via con un pubblico sempre più partecipe.

Ad esibirsi è stata «Accademia dei Laghi», le scuole di ballo «V Dance», «Raffa Dance»,

«Latin Charm», «Y-Dance» e «One Step Progress Academy», le scuole di musica «Ama»,

«Ethos» e «Jungle», la scuola di canto «Centro Voce Viva», gli artisti musicali Filippo

Omarini, Blenkez, Sawa, Leda e DJ Perico in chiusura.

Appuntamento oggi dalle ore 10 con la Festa dello Sport in Largo Vidale che proseguirà

fino alle 18, poi ci sarà l’esibizione dei Da Move alle ore 15 e dalla mattina in Largo Alpini

l’evento organizzato dal Comando di Polizia Municipale di Arona, insieme alla Prefettura,

dal titolo “La vita non si beve", la campagna di sensibilizzazione contro la guida in stato di

ebbrezza.

Grande attesa per il concerto del rapper “Clementino” dalle ore 20.

Ancora disponibili alcuni biglietti sul sito ciaotickets.com, all’Ufficio Turistico o presso la

biglietteria allestita per l’occasione all’ingresso di piazzale Aldo Moro al costo di 10 euro

per adulti, 5 per i minori di 12 anni e gratuiti per i diversamente abili.