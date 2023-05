Successo per Roberto Valbuzzi a Castelletto

Pubblico delle grandi occasioni, sabato 6 maggio, alla Biblioteca di Castelletto Sopra Ticino. Ospite Roberto Valbuzzi, lo chef del ristorante "Crotto Valtellina", noto al grande pubblico per la sua partecipazione, in qualità di giudice, al programma televisivo "Cortesie per gli ospiti", trasmissione cult dedicata all’arte del ricevere in onda su Real Time.

Roberto Valbuzzi a Castelletto

Valbuzzi ha presentato il suo ultimo libro "Cuoco, ristoratore, contadino. Ricette, sapori e ricordi fatti d'aria, terra, acqua e fuoco" edito da Gribaudo nel 2021. L'evento è stato realizzato in collaborazione con la libreria "La Feltrinelli Point" di Arona.

Tutti i dettagli sul Giornale di Arona in edicola da venerdì 12 maggio.