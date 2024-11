Tariffe abbonamenti parcheggi Arona: "Inalterate per il 2025"

Restano inalterate le tariffe per gli abbonamenti dei parcheggi cittadini anche per il prossimo anno. A darne notizia il comune di Arona che ricorda i costi: 250 euro l'abbonamento annuale per i residenti e 300 per i non residenti per i parcheggi di Largo Alpini, Piazzale Barberis e Compagnia dei Quaranta.

I dettagli

"Grazie al contenimento del numero degli abbonamenti e l’eliminazione di alcuni gratuiti, in Piazzale Barberis sono stati resi disponibili ai cittadini una cinquantina di posti auto in più, a tariffe tutte invariate" fa sapere l'amministrazione.

Gli abbonamenti in Piazzale Barberis saranno così suddivisi: 10 per i residenti ad Arona (attualmente gli abbonati sono 8); 25 per artigiani e commercianti del centro storico, e/o loro dipendenti (attualmente gli abbonati sono 23); 5 destinati a studi professionali, o altre attività economiche, e/o loro dipendenti (attualmente sono 48 gli abbonati), utilizzabili dal lunedì al venerdì.

Per quanto riguarda gli abbonamenti “GOLD” nel cortile della scuola Nicotera, si è verificato un uso “caotico” degli stessi, stante l’assenza di telecamere di controllo, e si è deciso quindi di rivederli completamente: è ora dotato di telecamere, permette il parcheggio alternativo di due auto ed è numerato e riservato.

"Le tariffe sono state adeguate al valore di mercato - concludono dal comune - trattandosi di 21 parcheggi delimitati con cancello e accesso con telecomando in pieno centro storico della città. Questi sono destinati a residenti in tutta Arona e attività economiche del centro storico e consentono la sosta dal lunedì alla domenica, tutti i giorni dell'anno a un costo di 2mila euro annui. Sempre nel cortile della scuola Nicotera vi sono altri 5 posti auto (da lunedì al venerdì utilizzati dal personale scolastico) che vengono resi disponibili con le medesime condizioni degli altri stalli, ma solamente per le giornate di sabato e domenica al costo di 1.200 euro annui".