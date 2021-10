Terminato il restauro della chiesa di San Bernardo a Colazza

Fondazione comunità novarese

I lavori, interrotti dalla pandemia, si sono finalmente conclusi lo scorso mese di agosto e hanno previsto una spesa complessiva di circa 70.000 euro.

Il restauro

La nuova vita del piccolo oratorio situato nell’omonima piazzetta nel centro storico del paese, all’incrocio tra la strada che porta alla parrocchiale e quella che proviene da Pisano e porta all’estremità orientale del paese, è stata inaugurata venerdì 8 ottobre con un concerto del quartetto di fiati Silver 925. Alla serata sono intervenuti il parroco di Colazza don Maurizio Medina, il segretario generale di Fondazione Comunità Novarese Onlus Gianluca Vacchini, il sindaco di Colazza Corrado Riboni e gli architetti Alessia Vercelli e Riccardo Porzio, oltre ai familiari di don Alfredo Fomia e numerosi parrocchiani.

Risalente al XIV secolo, come spiega il parroco, don Maurizio Medina, “la piccola chiesa è il vero centro religioso e devozionale della comunità, ma purtroppo è sempre stata interessata da importanti fenomeni di umidità. Durante una prima fase di analisi dello stato di conservazione della chiesa, erano stati, inoltre, rilevati fenomeni di degrado alla base delle pareti perimetrali della navata, sulla pavimentazione in pietra, all’interno della sacrestia e sulle facciate esterne. Per questo abbiamo voluto riportare la chiesetta alla sua bellezza originaria, riconsegnandola alla comunità che vi celebra la messa domenicale per gran parte dell’anno”.

La nuova fase di restauro conservativo è stata resa possibile grazie al contributo di 24.000 euro della Fondazione Comunità Novarese onlus, che si è aggiunto al contributo di 3.000 euro del Comune di Colazza e alle donazioni dei familiari di don Alfredo Fomia e dei parrocchiani stessi.

Come ha spiegato il segretario generale della Fondazione Comunità Novarese onlus Gianluca Vacchini, “la Fondazione ha scelto di sostenere il restauro con un proprio contributo in seguito ai buoni risultati della raccolta fondi e la partecipazione di tanti, segno dell’affetto e dell’attenzione dei colazzesi nei confronti di questo luogo. La comunità ha saputo dimostrarci di tenere davvero all’operazione di restauro, ed è sempre bello per noi poter stare vicino a realtà magari piccole, ma estremamente generose e che credono in progetti come questo”.

