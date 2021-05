Terza spiaggia di Arona “promossa a pieni voti”: è balneabile

Promossa. La terza spiaggia di Arona ha superato la “prova balneabilità”. A darne notizia l’assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli.

Spiaggia del Sorriso

“La “spiaggia del sorriso” ha superato la prova di balneabilità a pieni voti e aprirà ai primi di giugno. Lunedì scorso sono stati effettuati i campionamenti alla spiaggia delle Rocchette, Lido e alla spiaggia Vevera (Sorriso). Tutti i campionamenti di Arpa Piemonte sono abbondantemente nei limiti di legge. Abbiamo iniziato due anni fa liberando dalle barche a boa a lago il cammino di realizzazione della nuova spiaggia. Volevamo ottenere la balneazione, sia per dare una spiaggia libera in più, sia perché troppe persone per la calura estiva facevano il bagno a punta vevera pur essendoci il divieto di balneazione. Ora potremo mettere i bagni, avere il bagnino e sarà tutto in sicurezza. Una spiaggia in un luogo incantevole con a questo punto un’acqua anche molto limpida, dopo i lavori effettuati in questi anni di allacci fognari.

Nel 2010, quando abbiamo iniziato il cammino di trasformazione della risorsa lago, esisteva un unica spiaggia, le Roccchette, molto piccola: ci stavano al massimo una cinquantina di persone. Ora dopo l’allargamento della spiaggia delle Rocchette, la riapertura e il ritorno alla balneazione del Lido (che è stato assegnato nei giorni scorsi e riaprirà i primi di giugno) e la terza spiaggia del Sorriso, Arona utilizza sempre più la risorsa Lago, il nostro “petrolio”. Ora il prossimo obiettivo sarà allargare ulteriormente la spiaggia delle Rocchette sino al Cit Bar e riaprire proprio il Cit, nel 2022″.