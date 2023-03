Top Hairstylist: nei 200 migliori parrucchieri d'Italia ci sono 3 novaresi

Arona, Novara e San Maurizio D'Opaglio nella Top 200 e ai primi tre posti in Piemonte.

Top Hairstylist

La guida della Top Hairstylist viene redatta ogni anno con l'obiettivo di aiutare migliaia di utenti nella scelta del parrucchiere più indicato per le proprie esigenze e necessità. Un book di 231 pagine, curato e studiato per raccogliere solo i migliori 200 saloni attivi sul territorio italiano sugli 86000 esistenti.

I novaresi

E quest'anno ci sono tre saloni del novarese che rientrano in classifica:

Arona - Remo de Vita, viale Baracca al 12° posto in Piemonte

Novara - Francesco Ficara Hair Designer, via Tornielli al 13° posto

San Maurizio D'Opaglio - Ana Korra, via Roma al 14° posto

Nella selezione dei saloni pubblicati, oltre alla bravura tecnico-artistica, sono stati considerati anche altri fattori, come l’innovazione apportata all’interpretazione di nuovi stili e tendenze della moda capelli. La donna, infatti, oggi non si accontenta più di servizi tradizionali, ma esige sempre proposte nuove, miglioramenti continui che le permettano di raggiungere lo scopo finale: sentirsi bella.

E per raggiungere questo obiettivo non basta più solo il risultato visivo: contano ovviamente anche l’ambiente, l’accoglienza e una buona dose di familiarità e simpatia. Infine, ma non per questo meno importanti, sono essenziali anche i brand e i prodotti utilizzati e rivenduti: essi, infatti, devono necessariamente essere di altissima qualità.

