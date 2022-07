Torna il cinema all'aperto ad Arona

Torna anche quest'anno <E..State al cinema> rassegna cinematografica organizzata dall'assessorato alla cultura del comune di Arona con proiezioni dedicati ai bambini e ad un pubblico di ogni età.

I film

L'iniziativa prevede cinque proiezioni che si terranno ogni mercoledì dal 3 al 31 agosto dalle ore 21.30 nella piazza San Graziano. La rassegna avrà inizio mercoledì 3 con la proiezione Rocketman, film biografico del 2019 diretto da Dexter Fletcher. La pellicola è vincitrice del premio Oscar per la miglior canzone e narra la vita di Elton John.

Proseguirà mercoledì 10 agoto con I Croods 2, film d'animazione del 2020. Il 17 agosto una commedia, La Casa delle stelle. Il quarto incontro il 31 agosto con Una famiglia vincente, film con Will Smith. <Come da tradizione l'estate aronese si appresta ad accogliere la rassegna di cinema all'aperto - commenta l'assessore alla cultura Chiara Autunno - un appuntamento tanto atteso sia dai bambini che dal pubblico più adulto a cui piace l'idea che la piazza San Graziano si vesta per l'occasione da sala cinematografica. Teniamo in modo particolare a questa rassegna perchè rappresenta un momento di piacevolezza e condivisione adatto ad un pubblico di età ed esigenze diverse>. L'ingresso è gratuito e in caso di maltempo le proiezioni verranno annullate.