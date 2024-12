Torna VolleybOLD a Castelletto Ticino

Torna domenica 29 dicembre, dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, l’appuntamento con il divertimento e la beneficenza targato VolleybOLD a Castelletto Sopra Ticino.

L'evento

La squadra di pallavolo proporrà nuovamente una giornata di sport e generosità alla palestra Lanzi. Al mattino si sfideranno in torneo quattro squadre di giocatori della categoria Under 14, mentre a partire dal pomeriggio, sul parquet si affronteranno quattro formazioni miste di adulti. Parallelamente al torneo di pallavolo, nel corso della giornata sarà organizzata anche una tombolata di beneficenza. In questo caso le fasce orarie saranno due: alle 12.30 partirà la tombolata dedicata ai ragazzi, mentre alle 20 sarà la volta di quella dedicata agli adulti. In palio per i vincitori ci saranno tantissimi fantastici premi, ovviamente pensati in relazione alla fascia di età dei partecipanti. Il primo premio sarà un volo in areo biposto sui tre laghi.

Il ricavato dell’iniziativa, proprio come era accaduto lo scorso anno, andrà a sostenere l’associazione Amici di Tommy e Cecilia, che si occupa di favorire l’integrazione dei ragazzi diversamente abili nella scuola e nello sport.