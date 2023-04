Traffico dei mezzi pesanti su via Milano ad Arona: "Situazione in via di soluzione"

"La situazione del traffico pesante su via Milano è ben nota all'amministrazione e in via di risoluzione". Il sindaco Federico Monti ha preso a cuore le proteste dei tanti residenti nel rione Tre Ponti che non ne possono più del passaggio di pesanti tir che trasportano i materiali ferroviari necessari all'ammodernamento prima della stazione di Arona e ora della linea.

Le parole di Monti

"Già da una ventina di giorni ho allacciato i rapporti con la ditta che ha l'appalto die lavori - spiega il primo cittadino - Intanto abbiamo ottenuto da subito la diminuzione del passaggio dei tir negli orari scolastici. Abbiamo poi individuato un terreno dietro alla piattaforma del Medio novarese ambiente che è di proprietà del comune di Borgo Ticino. Lì si può creare una breve salita in modo da realizzare una strada alternativa senza la necessità per i tir di entrare in città.

In settimana abbiamo avuto un incontro e ottenuto la riduzione della portata dei tir da 35mila tonnellate a 16mila. Nel contempo proseguiranno i lavori per la costruzione della via alternativa: probabilmente ci vorrà un mese e mezzo e poi la situazione sarà completamente risolta".