Traversata Angera-Arona 2021: evento Green e sostenibile

La tradizionale Traversata Angera-Arona, quest’anno giunta alla sua 28a edizione, ha ottenuto l’attestazione EcoActions di Legambiente, come evento a basso impatto ambientale. Si terrà domenica 29 agosto 2021.

Traversata Angera Arona

Questo riconoscimento viene rilasciato dall’autorevole associazione ambientalista a seguito di una serie di valutazioni basate su un protocollo che definisce le buone pratiche di sostenibilità da adottare nell’organizzazione degli eventi, per limitare l’impatto sull’ambiente causato dalla manifestazione stessa.

Questa attestazione, lanciata lo scorso mese di luglio a livello nazionale, vede Pro Loco Arona, insieme ad altre due iniziative che si svolgono nel Verbano e nel medio novarese, tra i primi organizzatori a potersi fregiare del marchio di evento a basso impatto ambientale.

“Tra le manifestazioni organizzate dalle varie Pro Loco, la Traversata Angera-Arona assume un particolare rilievo per il forte legame che caratterizza e unisce la comunità locale con il suo territorio lacustre; sono quindi particolarmente orgoglioso che siamo tra i primi eventi nel nostro paese ad aver ottenuto questo importante riconoscimento”. Ha dichiarato Alberto Tampieri, presidente di Pro Loco Arona “Già da due anni avevamo limitato l’utilizzo della plastica monouso, ponendo la giusta attenzione anche agli aspetti ambientali degli eventi; ora grazie a questa attestazione di Legambiente abbiamo effettuato un ulteriore salto di qualità.”

La nuova motonave ibrida TOPAZIO

A fronte degli obiettivi della Comunità Europea che prevedono una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990), il protocollo di Legambiente per la valutazione di eventi sostenibili dedica di conseguenza particolare attenzione a questi aspetti.

Per il principale evento “nautico” di fine estate sul lago Maggiore, il fiore all’occhiello delle buone pratiche di sostenibilità per la riduzione delle emissioni è rappresentato dall’utilizzo della nuovissima motonave ibrida diesel/elettrica Topazio, messa a disposizione da Navigazione Laghi, per il trasbordo dei nuotatori da Arona ad Angera.

Questa nave rappresenta l’evoluzione tecnologica della navigazione in acque interne e si inserisce in un più ampio percorso, intrapreso ormai da tempo, di attenzione all’ambiente ed ai territori da parte dell’Ente Gestione Navigazione Laghi.

La motonave Topazio in occasione dei viaggi programmati per la Traversata, navigherà in modalità “full electric”, ovvero senza utilizzo di combustibile fossile e solo con l'energia propulsiva delle batterie, pertanto la produzione di CO2 della motonave sarà di 0 g a tratta.