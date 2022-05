Tredicino a maggio, Arona Domani: "Per la città sarà un caos?"

Evento

Depositata interpellanza.

Tredicino ad Arona a maggio: sarà un caos? Se lo chiedono i consiglieri di minoranza di Arona Domani con un'interrogazione che è stata discussa venerdì 29 aprile, in consiglio comunale.

Tredicino a maggio

Come ormai noto, il luna park cittadino è slittato, per volere del sindaco Federico Monti, post cessazione dello stato di emergenza sanitaria che era stato fissato al 31 marzo. La manifestazione si terrà dunque a maggio e si attende la conferenza stampa di presentazione per sapere ulteriori dettagli. Nel frattempo però la minoranza si interroga sul traffico cittadino che, soprattutto nei weekend e con l'arrivo della bella stagione, potrebbe rendere la vita dura ai residenti.

"Con la primavera - si legge nel documento - Arona diventa una meta turistica ambita e durante il fine settimana il flusso di turisti aumenta sensibilmente. Il traffico va regolarmente in sofferenza con code chilometriche in entrata e in uscita dal territorio e con il sostanziale blocco del traffico di tutte le strade del centro. Nel mese di maggio, salvo ulteriori ripensamenti, è prevista la manifestazione del Tredicino che comporterà, oltre ad un aumento degli afflussi turistici, l'indisponibilità del parcheggio di piazzale Aldo Moro, se non di altri destinati ad accogliere le roulotte dei giostrai. Interroghiamo quindi il sindaco o l'assessore alla viabilità per sapere se i cittadini potranno riuscire a godere della propria città o se dovranno organizzarsi diversamente e scappare lontano. Per conoscere inoltre quali soluzioni verranno adottate per evitare i disagi previsti e prevedibili e se sia allo studio la realizzazione di parcheggi in zone decentrate e l'organizzazione di servizi navetta verso il centro. Chiediamo infine di sapere come interagirà il Tredicino con il Lido ormai prossimo alla riapertura".