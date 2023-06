Trenord potenzia i convogli da Milano ad Arona da oggi a domenica

Trenord annuncia il potenziamento della sua offerta di convogli che faranno la spola tra Milano e Arona nelle giornate del 2, 3 e 4 giugno.

Trenord annuncia un potenziamento dell'offerta

Trenord prevede un aumento dei volumi di viaggiatori per questo fine settimana legato al ponte del 2 giugno. Per questo motivo ha deciso di aumentare anche il numero di convogli che faranno la spola tra Milano e Arona, in previsione dell'incremento dei flussi turistici verso il lago Maggiore con due corse straordinarie.

Previsti due convogli aggiuntivi

Nelle giornate del 2, 3 e 4 giugno saranno quindi due i convogli aggiuntivi che entreranno in servizio lungo la tratta Milano-Domodossola. Il primo treno partirà da Milano Porta Garibaldi alle ore 16:46 e arriverà ad Arona alle ore 17:54. Effettuerà le fermate di: Rho Fiera, Busto Arsizio FS, Gallarate, Casorate Sempione, Somma Lombardo, Vergiate, Sesto Calende, Dormelletto. Il secondo treno partirà da Arona alle ore 18:06 e arriverà a Milano Porta Garibaldi alle ore 19:14. Effettuerà le fermate di: Dormelletto, Sesto Calende, Vergiate, Somma Lombardo, Casorate Sempione, Gallarate, Busto Arsizio FS, Rho Fiera.