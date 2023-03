Ultimo weekend per il Tredicino ad Arona

Dopo il grande successo del weekend lungo legato ai festeggiamenti patronali aronesi, andati in scena lo scorso lunedì 13 marzo, il luna park del Tredicino è pronto a regalare ad aronesi e turisti un’ultima tre giorni in compagnia delle sue 70 attrazioni di questo 2023, all’insegna di spensieratezza, adrenalina e divertimento. La struttura, infatti, resta aperta ancora venerdì 17 (dalle 15 all’una di notte), sabato 18 (10-14 e 15-01) e domenica 19 marzo (con orario no-stop dalle 10 a mezzanotte).

Tredicino

"Abbiamo lavorato molto per tornare nel miglior modo possibile – racconta Riccardo Claudi, portavoce dello staff organizzatore – dopo tre anni non semplici a causa della pandemia. Quest’anno aronesi e turisti hanno avuto modo di toccare con mano il luna park del Tredicino più grande che mai: grazie all’ampliamento del parcheggio di piazzale Aldo Moro abbiamo potuto aggiungere ben sette attrazioni rispetto agli anni passati, per un totale di settanta attività". Un ritorno in grande stile, per una tradizione aronese che va avanti da più di cinquant’anni. "Il luna park del Tredicino – spiega Federico Monti, sindaco di Arona – è una tradizione molto importante per la città e, dopo anni non semplici, è un gran piacere poterlo riaprire nella sua interezza, e sarà altrettanto emozionante vedere grandi e piccini divertirsi tra le decine e decine di attrazioni".

Venerdì 17 marzo la struttura resta aperta con orario continuato 15-01, mentre sabato 18 marzo apre al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 14 all’1 di notte. Domenica 19 marzo, ultimo giorno di apertura, il luna park osserva invece orario no-stop dalle 10 a mezzanotte.