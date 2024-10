Un nuovo spazio-studio apre ad Arona

Un nuovo spazio per lo studio apre ad Arona dal lunedì al sabato.

Nuovo spazio per i ragazzi

Ca' de Pop ha deciso di aprire dalle ore 15 dal lunedì al sabato per permettere a studentesse e studenti di trovare uno spazio accogliente dove studiare e realizzare i propri progetti.

"Ce l'avete chiesto in tante e tanti - spiegano i gestori - e finalmente è arrivato il momento di occupare questo spazio, ricco di possibilità, di connessioni, di stimoli.

Abbiamo anche due splendidi divani per le pause".

Appuntamento quindi in via Roma 78/80

☎️ Per info: 346 089 9372 - 371 301 8165

Ingresso con tessera ARCI, la tessera si può fare il loco ed è valida in tutti I Circoli ARCI d'Italia