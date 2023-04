Varallo Pombia: al via i lavori per l'efficientamento energetico

Importanti novità da Varallo Pombia sull’efficientamento energetico. Il sindaco Joshua Carlomagno ha infatti informato i cittadini dell’imminente inizio dei lavori.

Le parole del sindaco

"Entro l’estate prevediamo di riuscire ad affidare i lavori e a spendere i primi 50 mila euro di quest’anno, a cui ne seguiranno altri 50 mila per il 2024. Speriamo in questo modo di riuscire ad abbassare il consumo di energia e allo stesso tempo di ridurre le risorse che utilizziamo per pagare le bollette".

E anche il cantiere di Via Don Gnocchi, più volte oggetto di discussioni e lamentele, porta ora delle buone notizie: "in questi giorni è previsto l’intervento della ditta incaricata per ridarci la via transitabile. Il cantere ripartirà poi a metà giugno, in corrispondenza con la fine delle scuole. Una scelta volta a dare tempo alla ditta e ad Acque Novara e VCO di completare tutti gli adempimenti tecnici e burocratici, ma anche per impattare il meno possibile sulle abitudini e sulla sicurezza dei pendolari e degli studenti che utilizzano il servizio di trasporto pubblico di STN che passa proprio in centro paese".

L’ultimo punto del discorso del primo cittadino è stato in realtà un invito: un invito aperto a tutti i cittadini in occasione della ricorrenza del 25 Aprile. In comune, come da consuetudine, si svolgeranno le celebrazioni con la classica sfilata, ma quest’anno a rendere ancora più speciale questa giornata ci saranno i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Andrea Camilleri”: "i nostri ragazzi ci presenteranno le loro ricerche e i loro progetti – conclude Carlomagno – e nonostante quest’anno il 25 Aprile cadrà di martedì’, sono molto contento che i ragazzi e i loro insegnanti siano riusciti a proporci un momento qua in comune in un’occasione così importante e così sentita. Vi invito quindi tutti a partecipare all’evento".