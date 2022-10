Varallo Pombia apre uno sportello per la frazione di Cascinetta

A Varallo Pombia il Comune ha deciso di aprire uno sportello dedicato all'interazione con la frazione di Cascinetta.

Uno sportello dedicato a Cascinetta

Il Comune lo ha annunciato nei giorni scorsi. A breve sarà aperto uno sportello dedicato all'interazione con la frazione di Cascinetta. Il nuovo servizio è stato concepito come un mezzo di comunicazione utilizzabile da tutti gli abitanti della frazione per contattare e interloquire con il Comune di Varallo Pombia.

Il messaggio del Comune

"Il Comune si avvicina ai residenti di Cascinetta - scrivono dall'amministrazione attraverso i canali social - e apre uno sportello nei giorni e orari indicati nel volantino. Sportello ideato e che sarà tenuto aperto e presidiato dall'Assessore al Bilancio e ai Rapporti con la Frazione, Elena Fogli.

Un luogo fisico per dare occasione ai residenti di sentire l'amministrazione un po' più vicina e per avere un riferimento specifico per segnalazioni, informazioni e domande"

Gli orari di funzionamento

Il servizio, secondo quelle che sono le informazioni contenute nel volantino preparato dal Comune, sarà attivo nel corso di tre giornate, sabato 22 ottobre, sabato 18 novembre e sabato 17 dicembre, presso le scuole elementari della frazione, nella sezione adibita a seggio elettorale, dalle 14 alle 16.