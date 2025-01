Varallo Pombia in lutto per lo storico interprete della maschera del Carlin

Varallo Pombia ha da poco affrontato un tremendo lutto. A fine anno è scomparso Sante Trinca, lo storico volontario che ha vestito a lungo i panni della maschera carnevalesca del "Carlin".

Addio a Sante Trinca

Uno dei sorrisi più cari per tutti i varalpombiesi si è spento, lasciando però un ricordo dolce ed eterno. Venerdì 27 dicembre, appena dopo la gioia delle feste, la comunità ha dovuto infatti salutare una colonna varalpombiese: Sante Trinca. "Sante è stato una figura straordinaria per la comunità – riporta l’Amministrazione comunale - un uomo generoso, sempre disponibile e profondamente legato al paese. Il suo impegno e la sua dedizione al mondo dell’associazionismo hanno lasciato un segno indelebile in tutti noi. In questo momento di dolore, l’Amministrazione Comunale si stringe con affetto alla famiglia e a tutti coloro che hanno condiviso con lui momenti di amicizia e impegno".

Lutto cittadino

Un uomo genuino e sorridente, che aveva sempre una parola buona per tutti. Un uomo il cui impegno per la comunità ha condotto l’Amministrazione a dichiarare lutto cittadino nella giornata dei funerali, lunedì 30 dicembre. Un funerale davvero partecipato che, ancora una volta, ha riflesso l’amore e la gratitudine che la comunità custodisce nei confronti di Sante Trinca.

Il ricordo del figlio Simone

"Le centinaia di persone che mi hanno scritto su Facebook – spiega il figlio Simone Trinca - quelle che sono passate da casa e le tante telefonate che ho ricevuto in quei giorni. Da questi gesti si capisce quanto mio padre sia stato importante per la nostra comunità. E infatti a me manca come papà, certo, ma anche come personaggio. Papà non lo vedevi mai arrabbiato, aveva sempre il sorriso in faccia e scherzava con tutti. Quando lo portavo al mercato il sabato mattina, restavamo lì almeno due ore perché lui doveva salutare e parlare con tutti".

Il volontariato e il ruolo nel Carnevale

Sante era davvero il cuore e l’anima della comunità: dalla fondazione dell’associazione sportiva “Le Rondinelle” assieme all’amica Rosanna Beltramea agli aiuti in oratorio, dalla partecipazione nella Pro loco e nella ProBaby a molte altre attività. Perché Sante era così, dava una mano ovunque servisse e lo faceva perché ciò lo rendeva felice. Ma il suo periodo dell’anno preferito resterà sempre il Carnevale: con i suoi 27 anni nei panni del Carlin, Sante Trinca sfilava e portava gioia in tutte le manifestazioni carnevalesche della zona.