Varallo Pombia: lavori alla locanda abbandonata con fondi pubblici

E’ un ambizioso progetto di riqualificazione quello che prenderà il via grazie alla sinergia tra il Comune e il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi.

I dettagli

I due enti collaboreranno infatti alla pulizia e riqualificazione dell’immobile noto come “Ex ristorante Cascata”. «Questo luogo - fanno sapere dal Comune - da anni abbandonato e in stato di degrado a causa della mancanza di manutenzione e dell'accumulo di rifiuti da parte dei precedenti locatari, sta finalmente per tornare a risplendere grazie alla sinergia tra le istituzioni coinvolte. L’Amministrazione comunale ha sin dall’inizio del suo mandato messo in campo ogni sforzo per riportare a un adeguato decoro e pulizia quest'area, immersa nel Parco del Ticino, una riserva Mab Unesco e parte della rete Natura 2000. Dopo diverse interlocuzioni e grazie alla grande disponibilità del Consorzio ETVilloresi, del presidente Folli, del Direttore Generale Chinaglia e dell’intera struttura, in collaborazione con l'Ente Parco, i Carabinieri Forestali e i dipendenti dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Locale di Varallo Pombia, si è finalmente giunti all'obiettivo di avviare i lavori».

Un traguardo fortemente ambito anche dal sindaco Joshua Carlomagno. «L’intervento iniziato la settimana scorsa - dice il primo cittadino varalpombiese - sta procedendo speditamente e prevede una completa pulizia dell'area. Inoltre, stiamo studiando insieme una strategia di monitoraggio costante per garantire che l'Ex Ristorante la Cascata non diventi più oggetto di vandalismi o abbandoni di rifiuti in futuro. L’attenzione dell’Amministrazione su questo tema è sempre stata alta, e i risultati sono visibili. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato a questo progetto e invitiamo la comunità a partecipare attivamente alla salvaguardia di questo prezioso spazio, affinché possa essere goduto da tutti nel miglior modo possibile». «In relazione al recupero dell’area in oggetto, veramente prossima al sito di Panperduto, che rappresenta per il Consorzio ETVilloresi un fiore all’occhiello, non possiamo che esprimere soddisfazione. Quanto attuato, anche alla luce delle significative risorse economiche investite dal nostro Ente, è costato un grande impegno ed è stato reso possibile dalla proficua collaborazione avviata con l’Amministrazione comunale di Varallo Pombia, che ringraziamo nella persona del Sindaco Carlomagno», osserva invece il presidente di ETVilloresi Alessandro Folli.

«Lo stato di forte degrado, in cui versava l’immobile ‘La Cascata’, rischiava di minare l’immagine di un luogo estremamente suggestivo come Panperduto, che nel corso dell’ultimo decennio è stato riqualificato, anche a fini anche fruitivi, dal nostro Consorzio. L’intervento avviato con il Comune ha rappresentato un passo indispensabile nell’interesse dell’intero territorio», aggiunge il Direttore Generale di ETVilloresi Valeria Chinaglia.