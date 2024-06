Varallo Pombia, procedono lavori di restauro a Villa Soranzo

E’ stato il Comune a pubblicare nei giorni scorsi un post sui propri profili social per aggiornare i cittadini in merito all’avanzamento dei lavori di restauro conservativo che stanno avendo luogo in questo periodo in paese e che sono finanziati da Comune e Regione.

I lavori avanzano

Per il sindaco Joshua Carlomagno il cantiere procede speditamente. «In autunno i lavori termineranno - scrivono dal Comune su Facebook - e torneranno così fruibili per tutta la cittadinanza sia la nostra Tinaia che la Pinacoteca, strutture accessibili e dotate di nuove coperture e impianti di riscaldamento, così come nuovi servizi igienici.

Nelle fotografie allegate (pubblicate sul profilo social dell’Amministrazione, ndr) si può notare l’avanzamento della seconda fase del cantiere che interessa, nello specifico, la sostituzione della copertura che vedrà tutti i vecchi coppi recuperati e ripuliti o, se non possibile, sostituiti con coppi antichi.

Sono stati installati i ponteggi che serviranno anche agli specialisti restauratori per il ripristino dei decori e dipinti sui muri esterni, sia del cortile principale che del muro di via Simonetta e della facciata del Comune che si affaccia su piazza Mazzini.

Sono stati quasi completati i nuovi servizi igienici della pinacoteca “Cesare Belossi” (quelli in Tinaia sono già stati conclusi) e il nuovo impianto di riscaldamento, efficiente energeticamente e di ultima generazione. A breve verrà montato l’elevatore e posata la nuova scala e il pavimento in “cocciopesto”».