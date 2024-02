Venerdì 1 marzo apre il Tredicino: in arrivo 70 attrazione

Dopo le 120mila presenze del 2023 torna il luna park di Arona con due novità assolute, i weekend in compagnia di un’inedita mascotte del parco divertimenti e una giornata di sconti per le donne venerdì 8 marzo 2024.

Tredicino 2024

Il Luna Park del Tredicino torna a far divertire grandi e piccini di Arona in piazzale Aldo Moro da venerdì 1 a domenica 17 marzo 2024, con un’edizione ricca di novità. Il luna park prende il nome dalla festa del Tredicino, celebrazione patronale di Arona del 13 marzo che permette di ricordare il ritorno nella chiesa di San Graziano delle sacre spoglie dei martiri Fedele e Carpoforo, rivivendo così una tradizione centenaria della città.

«Dopo le 120mila presenze dell’anno scorso – racconta Riccardo Claudi, portavoce dello staff organizzatore – non vediamo l’ora di ritornare a colorare con le nostre luci piazzale Aldo Moro. Tra le 70 attrazioni del Luna Park del Tredicino quest’anno ci saranno diverse novità, tra cui due di pura adrenalina: il Kong, unico in Italia, e il Nitro. In più, come sempre, sono confermate le molte giostre per bambini e famiglie e i food truck, in cui concedersi una piccola pausa gustosa». Proprio per i più piccoli, quest’anno ci sarà un’inedita mascotte che si aggirerà tra le attrazioni durante i weekend.

Il Luna Park del Tredicino garantisce svago per tutti e, oltre ad essere un luogo di divertimento, diviene anche un centro di intrattenimento inclusivo grazie alle sue iniziative, capaci di soddisfare i gusti di chiunque. Anche quest’anno l'organizzazione del Luna Park, in stretta collaborazione con i commercianti di Arona, rinnova l’iniziativa di sconti settimanali. Ogni martedì, gli acquirenti che presentano all’ingresso del parco divertimenti lo scontrino di acquisti effettuati nelle attività commerciali del centro città ricevono uno sconto del 50% sull'entrata. Venerdì 8 marzo 2024 il luna park dedica una giornata alle donne, che accedono a tutte le attrazioni con il 50% di sconto.