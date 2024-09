Venti persone dell'Uici di Novara e Vco in barca a vela grazie allo Yacht Club Arona

Nella giornata di domenica 15 settembre 2024, un gruppo formato da venti persone (composto da soci UICI di Novara-Vco, ipovedenti/non vedenti e accompagnatori), grazie alla collaborazione dello Yacht Club di Arona, che ha messo a disposizione alcune imbarcazioni a vela, ha potuto provare l’emozione di salire sulle imbarcazioni e veleggiare sulle acque del Lago Maggiore. Ogni barca, era pilotata da due “skipper” del club nautico aronese.

La giornata

"La navigazione è durata due ore e mezzo. Vi è stato anche un momento conviviale, dove vi è stata l’occasione di un “break”, nel quale ognuno dei partecipanti ha consumato un pranzo al sacco.

Questo momento di aggregazione sociale, sicuramente è stato per tutti molto piacevole, dove si sono effettuate nuove conoscenze tra i soci e famigliari, oltre ad avere l’occasione di navigare con stupende barche a vela (vedi foto allegate), assaporando i profumi del lago, oltre al rumore del vento e perché no, anche gustando una piacevole giornata di sole, che ha allietato l’umore di tutti i presenti.

La giornata è stata molto importante per i partecipanti, dove hanno potuto toccare con mani i vari componenti del natante (come timonare, toccare le cime, le vele, ecc). In futuro potranno essere organizzate altre giornate e incontri di avvicinamento alla vela. Grazie di cuore allo Yacht Club di Arona e al Sindaco di Arona On. Alberto Gusmeroli".