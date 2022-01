Verifiche geologiche sulla parete della Rocca di Arona: chiuso tratto di Statale

Domani

Traffico interrotto dalle 10 alle 12.

La chiusura sarà dalle 10 alle 12 di mercoledì 12 gennaio 2022.

Verifiche geologiche

Nella giornata del 12 gennaio verranno effettuati lavori di verifica geologica sulla parete rocciosa della Rocca compresa nel tratto di Statale del Sempione dal KM.65+150 al LM. 65+450.

La chiusura verrà effettuata dalle 10 alle 12. Il traffico leggero proveniente da Stresa verrà dirottato in via Verbano. Il traffico proveniente da Arona, viale Berrini, verrà dirottato in direzione Via Cantoni / Via Mazzini.

Sarà vietato il transito ai mezzi pesanti.

Via Poli sarà chiusa al traffico. Via Marconi e corso Cavour saranno accessibili, dalle 10 alle 12, solo ai residenti.